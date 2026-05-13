В Татарстане изымут 21,1 тысяч кв. м земли для строительства дороги

В Татарстане изымут земельные участки для строительства и реконструкции автодороги от трассы М-12 «Восток» до дороги Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном. Соответствующее постановление Кабинета Министров республики опубликовано на сайте правовой информации региона.

Под изъятие попадут участки общей площадью 21,1 тыс. кв. м, находящиеся в собственности физических и юридических лиц, в том числе АО «Сувар-Казань», АО «Базис-Терра» и ООО «Елл Нефть».

Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана поручено заключить соглашения с собственниками и обеспечить выплату компенсаций. В случае отказа владельцев вопрос будет решаться через суд.

Анна Кайдалова