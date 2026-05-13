В центре Москвы найдена мертвой внучка наркома иностранных дел СССР Литвинова

В квартире на 3-й Фрунзенской улице в Москве обнаружено тело внучки наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова. Предварительной причиной смерти стало самоубийство, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. ЧП произошло вечером 12 мая.

Погибшая была дочерью сына Максима Литвинова от второго брака. Она работала в Институте океанологии. Имя и возраст женщины не уточняются.

Максим Литвинов занимал пост наркома иностранных дел СССР в 1930-е годы. Во время Великой Отечественной войны был послом Советского Союза в США и посланником на Кубе.