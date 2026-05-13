В Ростове возбудили дело после травмирования девушек при прорыве теплотрассы

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по признакам п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По версии правоохранителей, 12 мая в районе жилого дома по улице Чехова произошел прорыв теплотрассы, из-за чего горячая вода вылилась на поверхность. В результате травмы получили две местные жительницы. Сейчас теплоноситель на аварийном участке перекрыт, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

«В рамках уголовного дела следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств коммунальной аварии, причин и условий, ей способствовавших, а также круга лиц, в чьи обязанности входило обеспечение безопасной эксплуатации теплосетей», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что расследование уголовного дела поставлено на контроль в следственном управлении.

