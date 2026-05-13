Роботы-доставщики «Яндекса» появились еще в двух районах Петербурга

«Яндекс» расширил географию рободоставки в Санкт-Петербурге. Теперь роботы-доставщики начали обслуживать жителей Калининского и Красногвардейского районов, доставляя продукты, готовую еду и товары повседневного спроса из своих дарксторов.

Жители еще двух районов Санкт-Петербурга смогут пользоваться рободоставкой

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Жители еще двух районов Санкт-Петербурга смогут пользоваться рободоставкой

В Калининском районе сервис заработал в зонах рядом с проспектом Просвещения, улицей Вавиловых, Тихорецким проспектом и проспектом Маршала Блюхера. В Красногвардейском районе роботы обслуживают заказы из дарксторов на Большой Пороховской улице, Индустриальном проспекте и проспекте Ударников.

Сейчас рободоставка работает уже в трех районах Петербурга. Впервые сервис появился в городе в ноябре 2025 года в Приморском районе. Общее число роботизированных дарксторов «Лавки» достигло 15.

«Для безопасного передвижения по городу роботы-доставщики “Яндекса” используют комплекс дополняющих друг друга сенсоров: лидара, ультразвуковых датчиков и камер — они помогают им автономно ориентироваться в городской среде, пересекать пешеходные переходы по правилам и мгновенно реагировать на неожиданные ситуации. Благодаря алгоритмам машинного обучения робот оценивает дорожную обстановку, прогнозировать траектории движения людей и машин — и на основе этой информации строить оптимальный маршрут», — рассказала директор по продукту роботов-доставщиков «Яндекса» Марина Перескокова.

В компании отметили, что роботы способны работать в любых погодных условиях, включая дождь и снег. В случае нештатных ситуаций управление устройством может оперативно взять на себя удаленный оператор.

Матвей Николаев