Выставленный на торги томский завод «Сибирское пиво» подешевел до 23 млн рублей
Конкурсный управляющий ЗАО «Сибирское пиво» Владислав Ромашкин объявил торги по продаже имущества предприятия путем открытого аукциона с начальной ценой 23,3 млн руб., сообщает сайт Федресурса.
Единым лотом предлагается имущество, в числе которого — семь объектов недвижимости, включая здания, помещения и земельные участки, а также резервуары для пива, расположенные в Асине Томской области. Отдельными лотами в аукционе участвуют автотранспорт, оборудование для разогрева и выдува бутылок, разливочная машина и прочая техника.
Заявки принимаются до 18 мая, торги состоятся 21 мая. Задаток должен составить 10% от начальной цены продажи.
Это не первая попытка конкурсного управляющего продать имущество завода. В декабре прошлого года торги объявлялись с начальной ценой 25,9 млн руб., но были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
Арбитражный суд Томской области признал банкротом завод «Сибирское пиво» в октябре 2025 года. Заявление о признании предприятия банкротом подавало управление ФНС по Томской области из-за долга в размере 46,7 млн руб. В 2024 году следственное управление СКР по Томской области возбуждало уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов заводом на сумму более 33 млн руб.
ЗАО «Сибирское пиво» зарегистрировано в 1994 году в городе Асино. Компании принадлежит бренд пива «Старая ратуша». Максимальная производственная мощность предприятия составляла 960 т в год.