Число установленных самозапретов на кредиты в Челябинской области упало на 13%

В апреле 2026 года в Челябинской области было установлено 25,7 тыс. самозапретов на получение кредитов. Это на 13% меньше, чем в марте, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россияне установили 1,1 млн подобных самозапретов. За месяц показатель упал на 14%. Наиболее серьезное сокращение общего количества самозапретов зафиксировано в Самарской области (-19,3%), Алтайском крае (-19,2%), а также Воронежской (-18,6%), Нижегородской (-17%) и Ростовской (-16,5%) областях.

Виталина Ярховска