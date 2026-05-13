Более 300 мертвых тюленей нашли за месяц на берегу Каспия в Казахстане

За последний месяц на побережье Каспийского моря в Казахстане обнаружили более 300 туш тюленей. Только за последние дни, с 10 по 13 число, были найдены 57 мертвых животных. Об этом сообщил директор Мангистауского филиала республиканской ассоциации рыбного хозяйства и аквакультуры Qazaq Balyk Данияр Акимжанов.

«В общей сложности с 17 апреля обнаружено около 300 мертвых тюленей»,— сказал господин Акимжанов (цитата по Казинформ).

Данияр Акимжанов заявил, что основная причина гибели животных — изменения в экосистеме. Он отметил, что активисты обследуют лишь небольшую часть побережья, а значит, могли не найти остальных животных. «Думаю, реальное число погибших тюленей значительно превышает 300»,— добавил он.

Каспийский тюлень занесен в «Красную книгу» всех прикаспийских государств. Животное обитает только в акватории Каспийского моря, а его присутствие позволяет оценивать состояние морской экосистемы как оптимальное.