Отопительный сезон в Петербурге завершился 13 мая

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга прекратил регулярную подачу тепла в здания с 09:00 13 мая 2026 года. Решение принято в связи с установившейся положительной температурой воздуха и прогнозом планомерного потепления. Продолжительность отопительного сезона составила 222 дня. Теплоснабжающие организации приступают к плановым ремонтам и гидравлическим испытаниям сетей.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Соответствующее распоряжение подписано Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению 12 мая. Согласно документу, теплоснабжающим организациям поручено до начала следующего отопительного периода провести плановые ремонтно-профилактические работы на источниках тепловой энергии и регламентные испытания тепловых сетей.

Кирилл Конторщиков