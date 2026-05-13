Минпромторг: перечень стратегически значимых лекарств вновь пересмотрят

Минпромторг России рассчитывает уже в мае 2026 года добиться пересмотра обновленного перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). Ведомство осталось недовольно текущей редакцией списка, утвержденной правительством в конце апреля.

Замглавы ведомства Екатерина Приезжева заявила, что позиции Минпромторга и Минздрава по этому вопросу кардинально разошлись. По ее словам, вместо ожидаемого расширения индустрия получила «урезанную» версию старого документа.

«Вместо большого нового перечня мы имеем старый перечень, только урезанный — с 215 до 206 позиций», — отметила госпожа Приезжева, выступая на Российском фармацевтическом форуме им. Семашко.

Замминистра уточнила, что еще 30 марта Минпромторг направил в Минздрав свой вариант перечня, в который включено около 170 новых позиций. Ведомство надеется на повторное обсуждение и корректировку документа в мае.

