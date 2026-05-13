В Мурманской области выросла средняя выплата по ОСАГО

По итогам 2025 года частота страховых случаев по ОСАГО в Мурманской области составила 4,3%. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков, пишет «РБК Мурманск». По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился на 0,1 процентного пункта, однако остался ниже среднероссийского уровня, который по итогам 2025 года составил 4,6%.

Согласно данным Центробанка РФ, средний размер страховой выплаты в регионе за год вырос на 10% и к началу 2026 года достиг 106,4 тысяч рублей. Это самый высокий показатель среди регионов Северо-Западного федерального округа, где средняя выплата составляет около 98 тысяч рублей.

В течение прошлого года страховщики урегулировали в Мурманской области 8,4 тысяч страховых случаев по ОСАГО. Общий объем выплат превысил 847 млн рублей, что на 3% больше, чем годом ранее.

На ОСАГО пришлось около 11% всех страховых выплат в регионе. В общей сложности за 2025 год жители и компании Мурманской области оформили более 370 тысяч страховых договоров.

Матвей Николаев