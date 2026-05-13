Курултай Башкирии после смерти Константина Толкачева возглавил Салават Хусаинов

62-летний Салават Хусаинов избран исполняющим обязанности председателя Курултая Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Салават Хусаинов (посередине, третий слева) ранее был вице-спикером парламента, а до этого работал первым вице-мэром Уфы

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

С 2005-го по 2012 год Салават Хусаинов был первым замглавы администрации Ленинского района Уфы, затем возглавлял управление земельных и имущественных отношений городской администрации и администрацию Октябрьского района, пока в 2014 году на шесть лет не занял пост вице-мэра столицы Башкирии. В последнем созыве республиканского парламента Салават Хусаинов был заместителем спикера от фракции «Единая Россия».

Последние 27 лет Курултай Башкирии возглавлял Константин Толкачев, скончавшийся 4 мая на 74-м году жизни из-за болезни.

Господин Хусаинов будет исполнять обязанности спикера до избрания нового председателя.

Идэль Гумеров