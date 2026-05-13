Вячеслав Гладков: 280 тысяч белгородцев обратились к медикам «Поездов здоровья»

В Белгородской области сейчас работают шесть мобильных медицинских комплексов «Поезд здоровья». За все время они объехали около 700 населенных пунктов. С июля 2022 года каждый медкомплекс провел в селах и хуторах в общей сложности почти по 200 дней. К специалистам «Поездов здоровья» за это время обратились около 280 тыс. человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Не один раз видел слова благодарности в книге отзывов и даже стихи! Хочу сказать спасибо всем медикам, которые с теплом и заботой относятся к пациентам и особенно к людям преклонного возраста. Жители с нетерпением ждут "Поезд здоровья" у себя на улице, и это дорогого стоит», — отметил господин Гладков.

Главные задачи проекта, инициированного главой региона, — профилактика заболеваний, обследование и консультирование жителей области, раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета. Благодаря «Поездам здоровья» впервые проблемы с системой кровообращения были обнаружены у 5672 человек — все пациенты взяты под диспансерное наблюдение, им назначено лечение. Подозрения на онкозаболевания выявлены у 674 человек. Их всех отправили на дообследование, по итогам которого у 586 пациентов онкология подтвердилась. Сахарный диабет был впервые выявлен у 1507 человек. Неотложная помощь оказана 1280 пациентам, из которых 66 госпитализированы по экстренным показаниям.

«Благодаря этой программе увеличилось количество жителей из отдаленных сел и хуторов, которые могут получить медицинскую помощь недалеко от дома»,— резюмировал губернатор.

Кроме того, с августа 2025 года «Поезда здоровья» стали проводить расширенную диспансеризацию для участников СВО и членов их семей. На сегодняшний день осмотры прошли 529 человек.

Денис Данилов