Дом на улице Маркса в Уфе включили в реестр памятников

Дом на улице Карла Маркса, 63 включили в реестр памятников истории и культуры народов России как объект культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ Башкультнаследия опубликован на официальном портале правовой информации Башкирии.

Здание является частью ансамбля застройки конца 1940-х — начала 1950-х годов.

Площадь территории объекта составляет 1,62 тыс. кв. м. Это многоквартирный жилой дом. В здании также находится детская поликлиника №3, центр коррекции слуха, цветочный магазин и так далее.

Предметами охраны являются, в частности, месторасположение, пропорции и размеры декоративных элементов, балконы с металлическим парапетным ограждением, а также декор с раскреповками на уровне первого этажа с пилястрами, акцентирующими входные группы на западном и северном фасадах.

