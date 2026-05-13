Налоговые выплаты от IT-компаний в Новосибирской области выросли до 16 млрд руб.

По итогам 2025 года объем налоговых поступлений от IT-сектора в Новосибирской области достиг 16 млрд руб. Это свыше 5% налоговых поступлений в бюджет региона, сообщил журналистам министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По его словам, прогнозная выручка IT-предприятий области за 2025 год достигла 214 млрд руб. Годом ранее показатель составил 194 млрд руб., в 2023-м — 165 млрд руб. Всего в IT-отрасли региона задействованы более 3 тыс. зарегистрированных компаний, 500 из них аккредитованы Минцифры РФ. Глава министерства отметил, что Новосибирская область занимает третье место в России по доле IT в структуре внутреннего регионального продукта — 4%.

Господин Цукарь добавил, что в прошлом году IT-компании реализовали в Новосибирской области ряд крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 9 млрд руб.

Александра Стрелкова