Самара вошла в топ-8 крупнейших региональных рынков рекламы по итогам прошлого года
По итогам 2025 года Самара заняла восьмое место среди крупнейших региональных рекламных рынков России (без учета Москвы). Суммарный объем рекламных бюджетов Самары составил 4,71 млрд руб. — на 11% меньше показателей за 2024 год, следует из данных АКАР.
Основная доля рекламных инвестиций пришлась на интернет-сервисы (2,9 млрд руб.). Значительные вложения были направлены на видеорекламу (890 млн руб.), наружную рекламу (760 млн руб.) и радиорекламу (160 млн руб.).
В целом по России объем рекламного рынка в прошлом году увеличился на 8,5% и составил 981,6 млрд руб. Лидирует реклама в интернет-сервисах (510,1 млрд руб.). Рынок маркетинговых коммуникаций (включающий все бюджеты, инвестированные в продвижение товаров и услуг) превысил сумму в 2,4 трлн руб. Наибольший процентный рост показал сегмент Out of Home (+12%).