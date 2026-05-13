В Татарстане на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний направят 342,7 млн

В бюджете Татарстана на этот год предусмотрено 342,7 млн руб. на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Из общей суммы 250,2 млн руб. поступят из федерального бюджета, еще 92,5 млн руб. — из бюджета республики.

Анна Кайдалова