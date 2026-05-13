«Сбер» нарастил чистую прибыль на 21% за четыре месяца

За первые четыре месяца 2026 года чистая прибыль «Сбера» увеличилась на 21,3% год к году, до 657,8 млрд руб. Это следует из отчетности банка по РСБУ.

В апреле чистая прибыль компании выросла на 21,1% относительно аналогичного периода 2025 года, до 166,8 млрд руб. Рентабельность капитала составила 22,9%. Корпоративный портфель увеличился на 1,3% за месяц в реальном выражении и превысил 31,1 трлн руб. В апреле банк выдал кредитов на 506 млрд руб. Портфель жилищных кредитов вырос на 1% за месяц, до 12,9 трлн руб.

Операционные расходы за январь—апрель выросли на 15%, до 376,6 млрд руб. В апреле показатель увеличился на 14,3%, до 102,5 млрд руб. Отношение расходов к доходам за четыре месяца 2026 года улучшилось до 25,9%. За апрель общий капитал «Сбера» вырос на 1,9%, до 8,3 трлн руб.