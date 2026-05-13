Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 12:31

Бывшего инженера электросетевой компании Прикамья отправили в колонию за взятки и мошенничество

Пермский районный суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудника филиала крупной электросетевой компании, обвинявшегося в мошенничестве и получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.  

Как установило следствие, в 2018–2024 годах ведущий инженер филиала получил взятки на сумму свыше 500 тыс. руб. за непринятие мер по пресечению неучтенного потребления электроэнергии в двух банных комплексах, расположенных на территории Пермского округа. В 2024–2025 годах обвиняемый похитил у владельца банного комплекса более 200 тыс. руб., введя его в заблуждение относительно возможностей реализации прежних договоренностей. 

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2 млн руб. с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на четыре года. Кроме того, судом в доход государства конфискована сумма взятки.