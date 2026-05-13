Раненых из-за взрыва на нефтебазе под Уфой доставили в ожоговый центр

Троих пострадавших при пожаре на нефтебазе в Нурлино доставили в Республиканский ожоговый центр, сообщает министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Специалисты оценивают состояние двоих как крайне тяжелое, еще один пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, отметил он.

Как сообщал «Ъ-Уфа», утром произошел взрыв на нефтебазе около села Нурлино в Уфимском районе. Пожар тушат 46 человек и 15 единиц техники.

На месте работает заместитель прокурора Уфимского района Айдар Шаймарданов.

Майя Иванова