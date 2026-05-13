На Ставрополье 350 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства

В Ставропольском крае более 350 тыс. местных жителей приняли участие в голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Регион участвует в программе с 2017 года. За это время вместе по программе преобразили около 1,5 тыс. общественных пространств – парков, скверов, пешеходных зон и мест отдыха. В 2026 году объекты, которые вынесены на голосование, предложили ставропольцы – всего 164 инициативы. В каждом округе будет определен проект-победитель, который реализуют в 2027 году.

Принять участие в голосовании могут все жители Ставрополья старше 14 лет. Голосование продлится до 12 июня.

