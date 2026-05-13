В Забайкалье численность волков в четыре раза превысила допустимый уровень

Численность волков в Забайкальском крае в период с 2021 по 2025 год выросла с 5,5 тыс. до 7,5 тыс. особей. Это превышает допустимый уровень в четыре раза, или на 5,6 тыс. особей, сообщает пресс-служба регионального заксобрания со ссылкой на Контрольно-счетную палату региона.

Максимальная численность волков наблюдалась в 2024 году — 7,7 тыс. особей. За пять лет их количество выросло в 1,4 раза, а отстрел увеличился в 1,5 раза. Однако популяция продолжает расти из-за природного дисбаланса, а также депопуляции сельских территорий, упадка традиционного животноводства и отсутствия системной государственной политики.

В Забайкалье размер вознаграждения за шкуру волка установлен от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от пола и возраста животного. Правительство Забайкалья в настоящее время разрабатывает предложение по установлению единого размера выплаты в 15 тыс. руб. При этом в нескольких регионах, в частности в Камчатском крае и Республике Саха (Якутия), вознаграждение достигает 30 тыс. руб. По данным аудиторов, затраты охотников на добычу волка составляют от 53 тыс. до 60 тыс. руб.

Влад Никифоров, Иркутск