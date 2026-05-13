В Перми возбудили уголовное дело после нападения на женщину бродячей собаки

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту причинения жительнице Перми телесных повреждений в результате нападения собаки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что вечером 10 мая в микрорайоне Архиерейка Мотовилихинского района Перми женщина подверглась нападению бездомной собаки, в результате чего ей причинена травма ноги. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), будет дана правовая оценка действиям должностных лиц.