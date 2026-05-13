Суд взыскал с недобросовестных застройщиков 724 млн рублей в пользу мэрии Сочи

Краснодарский краевой суд взыскал в пользу муниципалитета Сочи убытки, причиненные самовольным строительством. Их сумма составила 724 млн руб., сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Ответчиками по делу стали 12 человек, которые под видом индивидуальных жилых домов строили в городе-курорте многоквартирные дома.В их числе индивидуальные предприниматели Акоп Меликян, Станислав Пужаев и Иван Серафимович.

Суд установил, что незаконное строительство велось в период с 2012 по 2024 год в Лазаревском, Центральном и Хостинском районах Сочи. Застройщики продавали гражданам помещения в многоквартирных домах, получая сверхприбыль. Бесконтрольная застройка побережья привела к росту нагрузки на социальную инфраструктуру города, отметили в пресс-службе. У муниципалитета возникли обязанности по строительству дополнительных дошкольных и общеобразовательных учреждений, объектов спорта и здравоохранения.

Суд пришел к выводу, что ответчики нарушили конституционные права граждан на охрану здоровья и получение образование. Бюджету Сочи был причинен ущерб, который подлежит возмещению за счет застройщиков, пояснили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

