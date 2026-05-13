В трех районах Самарской области ограничат движение из-за велогонок

Движение транспорта будет ограничено в трех районах Самарской области весной и летом. Это будет связано с проведением ежегодных соревнований по велосипедному спорту, сообщает региональный минтранс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

В частности, движение транспорта будет ограничено в Кинель-Черкасском районе на автодороге Урал — Муханово 13 мая, 19 и 28 июля с 8:00 до 15:00 (MSK+1) в связи с проведением первенства Приволжского федерального округа по велоспорту. Кроме того, транспорт не сможет проехать в Кинельском районе по автодороге Бузаевка — Чубовка — Урал — Муханово с 14 по 25 мая, а также 18 и 26 июля с 8:00 до 15:00 из-за всероссийских велогонок памяти заслуженного тренера СССР Владимира Петрова. Помимо этого проезд будет закрыт 24 и 25 августа в Ставропольском районе на автодороге Тольятти — Поволжский с 10:00 до 16:00 на время проведения первенства России по велоспорту.

Георгий Портнов