В 15 нижегородских округах зафиксировали высокий риск заражения энцефалитом

Роспотребнадзор включил Нижегородскую область в список эндемичных регионов по клещевому вирусному энцефалиту. Это означает, что в регионе существует повышенный риск заражения этой болезнью.

По данным надзорного ведомства, в Нижегородской области опасными являются Балахнинский, Богородский, Ветлужский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Кстовский, Лысковский, Сокольский, Тоншаевский, Уренский районы и города Бор, Дзержинск, Навашино, Семенов и Шахунья.

В Приволжском федеральном округе такой же высокий риск заражения существует в Кировской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской областях, Пермском крае, Башкирии, Марий Эл, Татарстане и Удмуртии.

Всего в России надзорное ведомство насчитало 67 эндемичных регионов. Населению этих регионов и тем, кто планирует туда поездки, рекомендовали пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.

Андрей Репин