Уровень безработицы во Франции вырос до 8,1%

Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE) выпустил сегодня доклад о состоянии рынка труда за первый квартал 2026 года. По данным института, уровень безработицы в стране достиг 8,1%, что стало рекордно высоким показателем с 2021 года.

Рост безработицы по сравнению с предыдущим кварталом составил 0,2%, а в годовом исчислении — 0,7%. Число безработных во Франции увеличилось за квартал на 68 тыс. человек и достигло 2,6 млн человек, оно растет пятый квартал подряд . Как пишет Le Monde, «безработица продолжает расти медленно, но верно».

Министр труда Жан-Пьер Фаранду отметил, что в условиях «ухудшающейся международной обстановки, особенно отмеченной торговой напряженностью» такие показатели говорят об устойчивости французского рынка труда.

Екатерина Наумова