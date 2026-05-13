Reuters: Ирак и Пакистан заключили энергетические сделки с Ираном

Правительства Ирака и Пакистана договорились с Ираном о транспортировке нефти и сжиженного природного газа через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Багдад и Тегеран договорились о безопасном проходе двух крупных танкеров, которые способны перевезти около 2 млн баррелей иракской нефти. Они прошли через пролив 10 мая. Как сообщил агентству представитель Министерства нефти Ирака, правительство стремится защитить нефтяные доходы страны, составляющие 95% бюджета. «Ирак является близким союзником Ирана, и любое ухудшение состояния иракской экономики также нанесет ущерб экономическим интересам Ирана»,— отметил чиновник.

Пакистан договорился с Ираном о проходе через пролив двух танкеров с катарским СПГ. До войны Пакистан получал около десяти партий СПГ в месяц, однако с марта поставки прекратились из-за боевых действий. По словам источников Reuters, ни Ирак, ни Пакистан не производили прямых платежей Ирану или Корпусу стражей исламской революции в связи с этими соглашениями.

Евгений Хвостик