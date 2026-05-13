«Ростех» выставил на торги активы на Варшавской улице в Петербурге

Компания «РТ-Капитал», занимающаяся реализацией непрофильных активов «Ростеха», выставила на торги 100% акций АО «Техприбор-бизнесцентр» и АО «Техприбор-девелопмент». Об этом сообщили «Ведомости». На балансе компаний находятся земельные участки общей площадью 9,3 гектара, а также 18 административных зданий и сооружений общей площадью около 22 тысяч кв. м. на Варшавской улице в Санкт-Петербурге.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По оценкам экспертов, территория позволяет реализовать проект с объемом строительства порядка 200–250 тысяч кв. м. жилой или коммерческой недвижимости.

Торги назначены на 10 июня, стартовая стоимость активов составляет 6,3 млрд рублей.

Обе компании принадлежат заводу «Техприбор», входящему в структуру «Ростеха». Предприятие, основанное в 1942 году, специализируется на разработке и производстве бортовой авионики, а также поставках оборудования для самолетов и вертолетов.

