На Дону в голосовании за объекты благоустройства представили 124 объекта

В Ростовской области продолжается голосование для привлечения федерального финансирования для благоустройства городов и поселков, хуторов и станиц. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В 2026 году в регионе представлено 124 объекта во всех 55 муниципалитетах: парки, скверы, детские площадки, общественные пространства для прогулок, спортивных активностей и отдыха. Принять участие в голосовании могут жители Ростовской области старше 14 лет. Голосование продлится до 12 июня.

Константин Соловьев