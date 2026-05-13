На Дону в голосовании за объекты благоустройства представили 124 объекта
В Ростовской области продолжается голосование для привлечения федерального финансирования для благоустройства городов и поселков, хуторов и станиц. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.
В 2026 году в регионе представлено 124 объекта во всех 55 муниципалитетах: парки, скверы, детские площадки, общественные пространства для прогулок, спортивных активностей и отдыха. Принять участие в голосовании могут жители Ростовской области старше 14 лет. Голосование продлится до 12 июня.