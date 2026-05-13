В Брянской области задержан подозреваемый в сборе данных об охране госграницы

Сотрудники ФСБ задержали жителя Брянской области 1969 года рождения. Его подозревают в сборе сведений об охране государственной границы, сообщили ТАСС в региональном управлении российской спецслужбы.

По данным ФСБ, собранная информация была необходима для «осуществления беспрепятственной контрабандной деятельности возглавляемым им международным организованным преступным сообществом». Во время оперативно-разыскных мероприятий установлено, что эти сведения составляют государственную тайну.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283.1 УК (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну). Следствие продолжается.