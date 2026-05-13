Объем рекламного рынка Челябинска вырос на 14%

За 2025 год объем рекламного рынка Челябинска составил свыше 4,7 млрд руб. Это на 14% больше показателя 2024 года, сообщает пресс-служба Ассоциации коммуникационных агентств России.

Основная доля рекламных бюджетов в городе пришлась на интернет-сервисы — 2,6 млрд руб. В наружную рекламу было направлено 1,3 млрд руб., в видео- и радиорекламу — 580 млн руб. и 270 млн руб. соответственно. По объему инвестиций в продвижение Челябинск занял седьмое место среди мегаполисов страны (без учета Москвы).

В целом объем российского рекламного рынка в 2025 году увеличился на 8,5%, достигнув 981,6 млрд руб.

Виталина Ярховска