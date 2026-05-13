Власти решили сократить субсидии по программе авиаперевозок «в обход Москвы»

Федеральные власти собираются уменьшить субсидии на межрегиональные авиаперевозки в обход Москвы на 7,6% в 2026 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо замруководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Алексея Буевича, направленное российским авиакомпаниям.

Из письма следует, что к 23 апреля авиаперевозчики должны были представить предложения по скорректированным субсидируемым маршрутам для сокращения лимитов бюджетных обязательств, установленных соглашениями между авиакомпаниями, регионами и Росавиацией. Представитель Минтранса подтвердил возможное сокращение финансирования программы «с учетом сформировавшейся ранее экономии».

По данным Минфина, в Министерстве транспорта ежегодно проводится приоритизация расходов из федерального бюджета. Так, деньги из бюджета были распределены Росавиацией в 2023 году (1,7 млрд руб.), в 2024 году – 0,16 млрд руб., а также в 2025 году – 0,4 млрд руб.

Программа субсидирования межрегиональных рейсов действует с 2013 года. Она задумывалась как способ развивать прямые перелеты между регионами без пересадки в Москве. В 2026 году в программу было заложено 7,98 млрд руб., сокращение должно составить около 606,5 млн руб. Как сообщил собеседник РБК на рынке, с учетом уже возвращенных средств уменьшение финансирования может приблизиться к 10% от первоначального объема.