СКР заинтересовала смерть астраханской школьницы после падения из окна при пожаре

Глава СКР Александр Бастрыкин проверит качество оказания медицинской помощи 10-летней астраханке. Во время пожара мать спустила ее через окно, но девочка упала и травмировалась, а позже скончалась в больнице. Об этом сообщили в информцентре СК.

Инцидент на улице Победы в Астрахани заинтересовал главу СКР

Фото: МБУ г. Астрахани «Аварийно-спасательный центр» Инцидент на улице Победы в Астрахани заинтересовал главу СКР

К руководителю следственного комитета обратился отец девочки, выразив несогласие с результатами установления обстоятельств ненадлежащего оказания медпомощи его ребенку. По словам мужчины, прибывшие на место происшествия медики не пытались экстренно помочь девочке. Заявитель опасается, что виновные избегут ответственности. Руководителю астраханского СУ СКР Ибрагиму Могушкову поручено представить доклад о результатах процессуальной проверки.

ЧП освещалось астраханскими СМИ. Инцидент произошел 26 мая 2025 года. В доме № 54/3 по улице Победы загорелись две квартиры на четвертом этаже. Некоторые жильцы смогли выйти на улицу. На пятом этаже остались женщина с ребенком. Астраханка стала звать на помощь. Спасатели растянули одеяло и с его помощью поймали выброшенную через окно девочку. Мать с ребенком направили в больницу.

Позже «Арбуз» со ссылкой на родителей (которые оказались блогерами) сообщил, что девочка с переломами находится на аппарате ИВЛ. По словам матери и отца, она после падения из окна 40 минут лежала на земле. Для оказания медпомощи приехала обычная скорая, а не реанимобиль. Позднее в больнице родителю сообщили, что состояние ребенка тяжелое, но стабильное.

В минздраве региона в свою очередь пояснили, что на место происшествия выехало четыре реанимационных бригады. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии от отравления дымом и с ожогами верхних и нижних дыхательных путей. Кроме того, у девочки диагностировали многочисленные переломы и ушиб легких.

Марина Окорокова