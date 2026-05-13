20 человек пострадали в массовой драке на птицефабрике в Ленинградской области

В поселке Приладожский Кировского района Ленинградской области произошла массовая драка на птицефабрике «Синявинская». В ней участвовали 60 человек, после инцидента в больницу доставлены 20 из них, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области. Состояние семерых оценивается как тяжелое.

Причиной драки, предварительно, стал словесный конфликт. Среди участников в основном иностранцы из Средней и Южной Азии, уточняет издание. Самому младшему из них 21 год.

Уголовное дело по факту драки пока не возбуждено. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.