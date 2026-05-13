В Куртамышском округе неизвестные повредили 11 захоронений

В селе Долговка на кладбище неизвестные осквернили 11 захоронений. Среди них — памятник участнику Великой Отечественной войны, сообщает глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев.

Администрация муниципалитета направила заявление в полицию. Организован сбор обращений от родственников умерших, чьи могилы повредили. Андрей Гвоздев просит свидетелей инцидента писать лично ему либо звонить в дежурную часть правоохранительных органов по номерам 02 или 102.

«Прошу внимательно отнестись к данному сообщению и оказать содействие правоохранительным органам в том, чтобы найти тех нелюдей, которые в дни, когда вся наша страна отмечает 81-ю годовщину Победы, чтит память предков и сплотилась в поддержке участников СВО, которые сейчас защищают Родину, совершили не просто акт вандализма, а надругались над памятью и подвигом наших бойцов», — подчеркнул глава округа.

Виталина Ярховска