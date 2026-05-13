Суд истребовал участок Дмитрия Дзепы на Грузинской в Нижнем Новгороде

Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода обратил взыскание на земельный участок, принадлежащий бывшему заместителю главы администрации города, предпринимателю Дмитрию Дзепе. С иском об истребовании недвижимости обратился судебный пристав-исполнитель, сообщили в областном суде.

Ранее пристав при взыскании недвижимости по исполнительным листам обязал Дмитрия Дзепу предоставить сведения о правах на участок площадью 340 кв. м. В отношении этого участка вынесен запрет регистрационных действий.

Суд пришел к выводу, что должник не исполняет требования исполнительных документов, и единственным вариантом является обращение взыскания на участок. Решение в законную силу пока не вступило.

Как писал «Ъ-Приволжье», областное управление госохраны объектов культурного наследия подало заявление в арбитражный суд об изъятии у Дмитрия Дзепы трех старых расселенных домов на Грузинской улице, которые без ведома собственника признали ОКН. До этого региональные власти пытались изъять объекты вместе с земельными участками в судах общей юрисдикции.

Однако поскольку Дмитрий Дзепа проходит процедуру личного банкротства, его имущество, не изъятое по антикоррупционному иску прокурора, попало в конкурсную массу. Поэтому гражданские суды отказали органу власти, и управление госохраны обратилось в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве.

Галина Шамберина