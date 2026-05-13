Пенсионерке из Петербурга выплатят почти полмиллиона рублей за травму ноги в ПВЗ

Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о взыскании компенсации морального и материального вреда с организации, обслуживающей пункт выдачи интернет-заказов на улице Байконурской. 62-летней пострадавшей, получившей разрыв мениска из-за разрушившейся ступени, выплатят 418 тыс. рублей. Женщина до сих пор проходит лечение и реабилитацию, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Женщине выплатят 418 тыс. рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Женщине выплатят 418 тыс. рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел 16 марта 2026 года. Поднимаясь по лестнице в пункт выдачи, пенсионерка наступила на шестую ступень, после чего керамическая плитка раскололась, и нога женщины вместе с фрагментом плиты провалилась в образовавшееся углубление. Пострадавшая была госпитализирована с диагнозом «разрыв мениска».

Прокурорская проверка установила, что организация, ответственная за содержание помещения, не приняла достаточных мер по обеспечению безопасности лестничного прохода. Прокурор Приморского района обратился в суд с иском о компенсации вреда. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, обязав ответственную организацию выплатить пострадавшей 418 тыс. рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Кирилл Конторщиков