Приставы взыскали с автосалона 2,3 млн рублей за проданную некачественную иномарку

Судебные приставы взыскали с пермского автосалона компенсацию за продажу машины ненадлежащего качества. Об этом сообщает пресс-служба главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю.

Семиместная машина Nissan Patrol стоимостью 1,2 млн руб. была куплена в кредит многодетной матерью для нужд большой семьи. Сразу после покупки в автомобиле обнаружились существенные технические недостатки, а владелице отказали в постановке машины на учет в ГИБДД из-за отсутствия идентификационной маркировки на раме. В итоге иномарку изъяли и поместили на хранение в отдел полиции.

Женщина направила продавцу претензию с требованием расторгнуть договор купли продажи, но получила отказ. После привлечения адвоката и повторных обращений автосалон частично удовлетворил требования: договор расторгли, а деньги за машину вернули клиентке — это позволило ей расплатиться по кредиту.

Однако спор продолжился из за отказа продавца полностью компенсировать убытки и выплатить неустойку. Автосалон предложил частичное возмещение и выдвинул условия, которые покупательница не могла выполнить: вернуть изъятый полицией автомобиль, все комплекты ключей, документы и комплект шин.

В итоге покупательница обратилась в суд, который, изучив экспертные заключения, подтвердил, что проданная иномарка была ненадлежащего качества. Автосалон обязали выплатить истице убытки, неустойку, штраф за нарушение закона о защите прав потребителя и компенсировать причиненный моральный вред.

Исполнительный документ о взыскании с автосалона денежных средств в размере более 2,3 млн руб. поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУ ФССП России по Пермскому краю. В целях обеспечения взыскания задолженности пристав арестовал счета юридического лица. Иных мер принуждения не потребовалось, вскоре вся сумма компенсации поступила на депозитный счет ведомства.