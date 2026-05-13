ФСБ задержала жителя Новосибирска, собиравшегося воевать за Украину

В Новосибирске задержан 28-летний местный житель, который намеревался выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По материалам ведомства, обвиняемый являлся сторонником «Русского добровольческого корпуса» (РДК — запрещенная в России террористическая организация, действующая на стороне Украины). В аккаунте запрещенной соцсети новосибирец разместил комментарии, оправдывающие и пропагандирующие террор, поддерживающие деятельность упомянутой организации.

Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 2. ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет), ему грозит до семи лет лишения свободы.

Илья Николаев