На нефтебазе под Уфой произошел пожар

На линейной станции села Нурлино Уфимского района произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии. По прибытии пожарные установили, что при проведении технологических работ на линейной производственно-диспетчерской станции произошел взрыв с последующим горением. Вышел из строя резервуар. Пожар тушат 46 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России – 38 человек и 13 единиц техники.

По данным МЧС, ранены два человека. Они госпитализированы в городскую больницу №18. Информацию о пострадавших подтвердили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Уфимского района Айдар Шаймарданов. Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств инцидента, проверит соблюдение законодательства об охране труда и промышленной безопасности при выполнении работ.

При наличии оснований решат вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, отмечается в сообщении.

Майя Иванова