Задерживаются четыре «крымских» поезда, следующих через Воронеж

В связи с временным перекрытием Крымского моста задерживаются четыре поезда, следующих через Воронеж. Об этом сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным на 8:00 с отставанием от расписания ехали следующие составы:

№092/091 Москва — Севастополь, отправлением 11 мая, задерживается на 2,5 часа;

№173/174 Москва — Евпатория, отправлением 11 мая, опаздывает на 2 часа;

№078/077 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 12 мая, задерживается на 2 часа;

№092/091 Севастополь — Москва, отправлением 12 мая, опаздывает на 1,5 часа.

По данным Минобороны, с 20:00 12 мая до 7:00 13 мая дежурные средства ПВО сбили над Россией 286 беспилотников. В частности, они были уничтожены над Крымом и Черным морем.

Алина Морозова