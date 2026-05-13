Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Задерживаются четыре «крымских» поезда, следующих через Воронеж

В связи с временным перекрытием Крымского моста задерживаются четыре поезда, следующих через Воронеж. Об этом сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Поезд на Крымском мосту

Поезд на Крымском мосту

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Поезд на Крымском мосту

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным на 8:00 с отставанием от расписания ехали следующие составы:

  • №092/091 Москва — Севастополь, отправлением 11 мая, задерживается на 2,5 часа;
  • №173/174 Москва — Евпатория, отправлением 11 мая, опаздывает на 2 часа;
  • №078/077 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 12 мая, задерживается на 2 часа;
  • №092/091 Севастополь — Москва, отправлением 12 мая, опаздывает на 1,5 часа.

По данным Минобороны, с 20:00 12 мая до 7:00 13 мая дежурные средства ПВО сбили над Россией 286 беспилотников. В частности, они были уничтожены над Крымом и Черным морем.

Алина Морозова