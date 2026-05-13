В Перми прошел Кубок Пермского края по плаванию

С 7 по 8 мая в Перми проходил Кубок Пермского края по плаванию. Его проведение поддержал филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

280 спортсменов из 21 клуба различных территорий края соревновались в СК «Олимпия-Пермь» за право представлять регион на Чемпионате России по плаванию и Первенствах России по плаванию среди юношей и девушек 14-15 лет в г. Уфе и среди юниоров и юниорок 16-18 лет в г. Калуге. Борьба развернулась среди пловцов в возрасте 14 лет и старше с уровнем подготовки не ниже второго спортивного разряда. Заплывы прошли на дистанциях от 50 до 800 м в индивидуальных видах программы и двух эстафетах. В общей сложности было разыграно 34 комплекта наград.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Трем лучшим в командном зачете сборным клубов и спортивных школ были вручены кубки. По сумме набранных спортсменами очков первой стала спортивная школа «БМ», г. Пермь — 25 635 очков. На втором месте — СШОР Кировского района г. Перми — 20 003 очка. На третьем месте — бассейн «Кристалл», г. Березники — 18 503 очка.

Алексей Аверьянов, президент ОО «Федерация плавания Пермского края», директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

На фоне роста уровня подготовки по плаванию в регионе появился спортивный интерес клубов в сравнении их общей результативности. Мы идем навстречу запросу спортивной общественности и впервые за долгое время проводим индивидуально-командное первенство. Эту традицию будем поддерживать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Чемпионами по числу золотых медалей прошедших соревнований стали спортсмены: Полина Аникина (СШП «БМ», г. Пермь), Арсений Щукин (СШ «Кристалл», г. Березники), Дарья Копылова (Академия ИВС, г. Оса) и Кирилл Панцирев (СК «Олимпия-Пермь») — у всех по три медали высшей пробы.

Организаторы Чемпионата и Первенства Пермского края по плаванию: Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ЦСП Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», спорткомплекс «Олимпия-Пермь».

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь