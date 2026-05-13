Аэропорт Жуковский приостановил работу

В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве. Как правило, подобные меры вводятся, когда в регионе действует режим беспилотной опасности. Остальные аэропорты московского авиаузла работают штатно.

С начала дня на подлете к Москве сбиты два беспилотника. Информации о пострадавших или повреждениях на земле мэр Сергей Собянин не привел.

