На Астраханском ГПЗ произошел пожар при падении обломков БПЛА

На Астраханском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ) произошло возгорание после падения обломков сбитых беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

«По данным МЧС, горение будет устранено в течение нескольких часов»,— написал господин Бабушкин в Telegram-канале. По его словам, в Астрахани нет угрозы загрязнения атмосферного воздуха. Пострадавших при атаке нет.

АГПЗ (дочерняя компания «Газпром переработка») — крупнейший производитель серы в России, расположенный в Красноярском крае. Завод перерабатывает газ Астраханского месторождения, а также производит бензин класса К5, дизель и сжиженные углеводородные газы.