Более 25% жителей Ростовской области употребляют молочные продукты ежедневно

Молочные и кисломолочные продукты ежедневно употребляют 26% жителей Ростовской области. Еще 36% включают молочные продукты в рацион несколько раз в неделю. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией «Логика молока» и Аналитическим центром НАФИ. Отчет о результатах имеется в распоряжении «Ъ-Ростов».

Чаще всего жители региона употребляли за последний месяц пастеризованное молоко (65%), кефир (58%), сметану и твердые сыры (по 55%), а также сливочное масло (54%). При выборе молочной продукции жители Ростовской области в первую очередь обращают внимание на вкус (89% считают этот критерий важным), натуральный состав (88%), пользу для здоровья (82%) и цену (84%), говорится в отчете о результатах исследования. Известность бренда для большинства респондентов оказалась менее значимым фактором.

В Ростовской области сохраняется высокий уровень интереса к локальным и фермерским продуктам. Так, 38% жителей Ростовской области чаще доверяют местным и региональным производителям молочной продукции, а еще 11% предпочитают фермерские продукты от местных производителей. При этом главным местом покупки молочной продукции остаются супермаркеты – их выбрали 70% респондентов. Однако почти каждый третий житель региона (32%) продолжает покупать молочные продукты на рынках и у фермеров.

Молочные продукты у многих жителей Ростовской области вызывают ассоциации с детством и домашним комфортом. Самым «ностальгическим» продуктом оказалось мороженое – его отметили 46% участников исследования. Еще 44% ассоциируют детство с молочной кашей, а 29% – с творогом со сметаной или вареньем.

В комплексном исследовании «Логики молока» и Аналитического центра НАФИ приняли участие более 5 тыс. россиян в возрасте от 14 лет и старше, проживающих во всех федеральных округах. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3%.

Кристина Федичкина