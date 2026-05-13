В Чувашии спустя 3,5 часа сняли опасность атаки беспилотников
В Чувашии отменили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.
«Внимание! В Чувашской Республике отбой опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении.
Опасность атаки объявили в 06:12 и отменили спустя более трех часов, в 09:41.
Во время действия режима в аэропорту Чебоксар ограничивали полеты, сейчас ограничения сняли.