В Чувашии отменили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.

В Чувашии спустя 3,5 часа сняли опасность атаки беспилотников

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Чувашии спустя 3,5 часа сняли опасность атаки беспилотников

«Внимание! В Чувашской Республике отбой опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Опасность атаки объявили в 06:12 и отменили спустя более трех часов, в 09:41.

Во время действия режима в аэропорту Чебоксар ограничивали полеты, сейчас ограничения сняли.

