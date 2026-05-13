В Башкирии пьяную мать за рулем с ребенком в салоне остановили полицейские

В деревне Байназарово Бурзянского района сотрудники Госавтоинспекции остановили Hyundai Solaris под управлением 28-летней местной жительницы. При проверке документов у водителя обнаружили явные признаки опьянения, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

В машине находился не пристегнутый ремнем безопасности маленький ребенок без детского кресла. Нарушительницу немедленно отстранили от управления. Ее медицинское освидетельствование показало 0,458 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что является грубейшим нарушением закона.

В отношении водителя составили административные протоколы за управление в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ), за нарушение правил применения ремней безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ) и за нарушение требований к перевозке детей (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ).

Автомобиль поместили на штрафстоянку.

Майя Иванова