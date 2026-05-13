Холдинг Setl Group начнет строительство нового жилого комплекса на месте завода «Электроаппарат», что у станции метро «Горный институт» на Васильевском острове, осенью 2026 года. Об этом «Ъ Северо-Запад» сообщили в пресс-службе девелопера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадку завода «Электроаппарат» начнут застраивать жильем осенью 2026 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Площадку завода «Электроаппарат» начнут застраивать жильем осенью 2026 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Для высвобождения земельного участка площадью 4,8 га холдинг возвел для предприятия новый комплекс на площадке «Новоорловская» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». В строительство завода было вложено около 2,2 млрд рублей.

Как пояснили в пресс-службе девелопера, новое производственное здание для «Электроаппарат» уже введено в эксплуатацию. Приблизительный срок окончания переезда — осень текущего года. Там же добавили, что подготовительные работы на освободившейся территории между 23–й и 24–й линиями Васильевского острова начнутся после полного переезда завода на площадку в ОЭЗ.

Собеседники «Ъ Северо-Запад» на рынке недвижимости оценивают стоимость проекта в пределах 5 млрд рублей.

Владимир Колодчук