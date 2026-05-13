В Татарстане возбудили дело после гибели двух человек от удара током
В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели двух мужчин при проведении ремонтных работ в Спасском районе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
По данным следствия, 12 мая на территории одного из кафе мужчины получили удар электротоком и скончались. Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.
Прокуратура Татарстана сообщила, что взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту произошедшего.