В Татарстане возбудили дело после гибели двух человек от удара током

В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели двух мужчин при проведении ремонтных работ в Спасском районе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, 12 мая на территории одного из кафе мужчины получили удар электротоком и скончались. Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Прокуратура Татарстана сообщила, что взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту произошедшего.

