Уголовное дело в отношении прикамского актера-депутата поступило в суд

Осинский районный суд Пермского края начнет рассматривать уголовное дело в отношении предпринимателя и депутата Осинской думы Армена Бежаняна. Заседание запланировано на 15 мая, следует из картотеки суда. Ранее процесс был назначен на 12 мая, однако подсудимый на него не явился.

Фото: страница Армена Бежаняна в соцсети. Армен Бежанян

Уголовное дело в отношении Армена Бежаняна было возбуждено в 2025 году. Ему вменяется нарушение правил охраны и использования недр (ч. 1 ст. 255 УК РФ). Размер нанесенного действиями бизнесмена ущерба оценивается в 140 млн руб. «Это абсолютно чисто пиар-акция, чтобы меня дискредитировать»,— написал господин Бежанян на своих страницах в соцсетях.

Армен Бежанян является учредителем и руководителем трех действующих в Осинском округе компаний, включая ООО «Гослесхоз», ООО «ТЕМП» и ООО «Вторчермет». Господин Бежанян также известен как исполнитель одной из ролей в сериале «Реальные пацаны». С 2019 года является депутатом Осинской думы.